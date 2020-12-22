الموقعون على الاتفاق النووي مع ايران ينتظرون رد ايجابي من الرئيس بايدن للعودة الى طاولة المفاوضات

2020/12/22 | 12:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الموقعون على الاتفاق النووي الإيراني، “إنهم يريدون الرد بشكل إيجابي” على احتمال عودة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، فيما حث الأوروبيون إيران على عدم القيام بما يلحق الضرر بمستقبل الاتفاق.واجتمع وزراء خارجية أوروبا والصين وروسيا وإيران لمحاولة تهدئة … Readmore

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