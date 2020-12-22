2020/12/22 | 12:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القضاء التونسي أنّ وزير البيئة مصطفى العروي الذي أقيل الأحد من منصبه أوقف مع عدد كبير من المسؤولين في وزارته وفي إدارة الجمارك، وذلك على ذمة التحقيق في قضية توريد نفايات منزلية من إيطاليا.وقال جابر الغنيمي، المتحدّث باسم … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء التونسي يعلن اعتقال وزير البيئة السابق بتهمة توريد نفايات من ايطاليا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء التونسي يعلن اعتقال وزير البيئة السابق بتهمة توريد نفايات من ايطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).