حسابات من قلب الموازنة: بيت واحد من كل 10 في العراق مشترك بالانترنت

2020/12/22 | 12:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تضمنت موازنة 2021، ضريبة على شركات الانترنت وصلت الى 60 مليار دينار، بنسبة مضافة بلغت 20%.

وقال الخبير المالي منار العبيدي في إيضاح، إن “ضريبة شركات الانترنيت 60 مليار دينار، نسبة الضريبة المضافة 20٪، وعائدات شركات الانترنيت السنوية 300 مليار دينار، والعائدات الشهرية 25 مليار دينار”.

وبين ان “معدل الاشتراك الشهري 35 الف دينار ، وعدد الوحدات السكنية المشتركة بخدمات الانترنيت المنزلي =25 مليار دينار/35 الف دينار =714 الف وحدة سكنية، فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية في العراق بحدود 5 مليون ، ونسبة الوحدات السكنية المشتركة بالانترنيت 12.5٪، اي من كل 10 بيوت تقريبا هناك بيت واحد فقط مشترك بخدمات الانترنيت”.

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