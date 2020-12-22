الزراعة العراقية توافق على تصدير 4500 طن من الخضر والفاكهة إلى السعودية

2020/12/22 | 12:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة الزراعة العراقية، عن المصادقة على طلبات مقدمة من عدة شركات لتصدير 4500 طن من محاصيل الخضر والفاكهة إلى المملكة العربية السعودية. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن القرار جاء استنادا إلى توجيهات وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي؛ …

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