نائب: شركات النقال لم تلتزم بالعقود الرسمية وحان موعد انهاء الاحتكار بالسوق العراقية

2020/12/22 | 12:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداكد النائب عدي الشعلان، الثلاثاء، بان شركات النقال لم تلتزم بالعقود الرسمية داخل البلاد.وقال الشعلان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” شركات الهاتف النقال الثلاثة العاملة في العراق لم تلتزم بشروط العقود الرسمية المبرمة معها من ناحية تسديد ما بذمتها من ضرائب لخزينة الدولة وتطوير قدراتها خاصة مع وجود خدمات سيئة يشكو منها المواطنين على مدار الوقت”.واضاف الشعلان،ان” شركات النقال تكسب اموال طائلة من السوق العراقية ورغم ذلك لاتزال في ذدمتها ديون كبيرة للدولة مؤكدا بان المستغرب ان يدافع ممثل الحكومة عن شركات الهاتف النقال رغم علمه بالاضرار السلبية على الاقتصاد العراقي بسبب عدم التزام تلك الشركات ببنود العقود الرسمية”.واشار الشعلان الى ” ضرورة انهاء ملف احتكار الشركات الثلاثة لسوق الاتصالات في العراق من خلال دعوة شركات اخرى للعمل من اجل خلق سوق تنافس يضمن خدمة جيدة وباسعار مناسبة للمواطنيين”.ويعاني العراقيين من سوء الخدمات للشركات النقالة في ظل شكاوي كثيرة عن ارتفاع اسعارها مقارنة بدول الجوار”.انتهى 25 ف

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