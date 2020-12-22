الجبهة العربية تطالب بحل مشكلة المغيبين في كركوك مع وفد الإقليم

2020/12/22 | 12:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كركوك

دعا نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري، الثلاثاء، إلى حل مشكل المغيبين العرب مع وفد حكومة الإقليم المتواجد في بغداد حاليا.وقال الشمري في حديث لـ/المعلومة/، إنه “لانعرف لماذا هذا التجاهل لقضية الآلاف ومصير عوائل كاملة من قبل الحكومة الاتحادية، رغم مناشداتنا العديدة بضرورة إيجاد حل سريع لقضية المختطفين والمغيبين والمعتقلين في سجون الإقليم”.وأضاف أنه “على الحكومة الاتحادية المطالبة بإطلاق سراح السجناء العرب في سجون الإقليم والبالغ عددهم أكثر من 5 آلاف مواطن قبل التوقيع مع حكومة الإقليم على أي اتفاق مالي واقتصادي”.وتتهم الأحزاب العربية في كركوك حكومة الإقليم بأنها تخفي الآلاف من المعتقلين العرب في سجونها وترفض تسليمهم لسلطات الحكومة الاتحادية.



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