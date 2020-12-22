اسعار النفط العالمية تنخفض بعد ظهور اخبار سلالة كورونا الجديدة وانتشارها السريع

2020/12/22 | 12:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض النفط اليوم الثلاثاء، حيث زادت سلالة الفيروس المنتشر بشكل أسرع في المملكة المتحدة من خطر المزيد من الإغلاق وانخفاض السفر العالمي.وأوقفت العديد من الدول السفر مع المملكة المتحدة ، حيث يُطلب الآن من أكثر من 16 مليون شخص … Readmore

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