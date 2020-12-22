الصحة العراقية ترسل رأيها العلمي الى اللجنة العليا بخصوص السلالة الجديدة من فيروس كورونا

2020/12/22 | 12:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة والبيئة، أنها سترسل، رأيها العلمي الى اللجنة العليا بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا.ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر، اليوم الثلاثاء (22 كانون الأول 2020) إن “موضوع السلالة الجديدة للفيروس امر متوقع خاصة … Readmore

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