النزاهة: ضبط ملف هدر للمال العام بأكثر من600 مليون دينار بمطار النجف

2020/12/22 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة، ضبط حالات هدر للمال العام في أحد المشاريع بمطار النجف الدولي.

دائرة التحقيقات في الهيئة أوضحت ان الفريق التدقيقي المؤلف في مكتب تحقيق النجف لتدقيق الأوليات الخاصة بإنشاء دور سكنية خاصة بالموظفين والأجانب، كشف عن وجود مخالفات مرتكبة من قبل إدارة المطار واللجان المؤلفة لتنفيذ مشروع إنشاء أربع وعشرين دارا داخل المطار، من خلال معاملات شراء حصلت بموجب وصولات وسندات صرف وطلبات شراء غير أصولية وخالية من التواريخ أدت الى حصول هدر بالمال العام يصل الى أكثر من ست مئة مليون دينار.

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