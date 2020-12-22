2020/12/22 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
الكاظمي: أردوغان صديقي وعدّلي الرباط..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: أردوغان صديقي وعدّلي الرباط.. شنو بيها يعني؟! | فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الكاظمي: أردوغان صديقي وعدّلي الرباط..
شنو بيها يعني؟!
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: أردوغان صديقي وعدّلي الرباط.. شنو بيها يعني؟! | فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: أردوغان صديقي وعدّلي الرباط.. شنو بيها يعني؟! | فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).