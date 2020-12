أبرزهم شينزو آبي .. ترامب يمنح وسام ’الاستحقاق’ لثلاثة زعماء  

2020/12/22 | 12:28 - المصدر: وكالة ناس

بغداد - ناس

قال روبرت أوبراين مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، إن الرئيس دونالد ترامب، قرر منح وسام "الاستحقاق" الأمريكي، لبعض الزعماء الأجانب الحاليين والسابقين.

وأضاف أوبراين، في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية لمجلس الأمن القومي الأمريكي على تويتر، أنه تم منح هذا الوسام العسكري الأمريكي، لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، وكذلك لرئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.

ووفقا لمجلس الأمن القومي الأمريكي، قام أوبراين بتسليم هذه الأوسمة، إلى سفراء الدول المعنية.

ونال آبي الوسام الأمريكي، لقاء "زعامته ورؤيته المنفتحة والحرة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

أما رئيس وزراء الهند، فنال الوسام، "لمساهمته في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند".

وحصل موريسون على الوسام، "لمساهمته في الاستجابة للتحديات العالمية وتعزيز الأمن الجماعي.

“President @realDonaldTrump awarded the Legion of Merit to Japanese Prime Minister Shinzo Abe for his leadership and vision for a free and open Indo-Pacific.



Ambassador Sugiyama @JapanEmbDC accepted the medal on behalf of Prime Minister Abe.” – NSA Robert C.



O’Brien pic.twitter.com/HnjYS14m3L

— NSC (@WHNSC) December 21, 2020

