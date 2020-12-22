نائب: الموازنة ستتضمن استقطاعات بالرواتب والمخصصات بشكل تصاعدي

2020/12/22 | 12:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشف عضو مجلس النواب رياض غالي , الثلاثاء عن تضمن موازنة 2021 التي اقرها مجلس النواب استقطاعات برواتب الموظفين بشكل تصاعدي تترواح مابين 8% الى 40% وبسعر صرف 1450 دينار بالنسبة للدولار .وقال غالي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الموازنة التي اقرها مجلس الوزراء امس الاثنين والتي سيتم رفعها للبرلمان اما نهاية الأسبوع الجاري او بداية الأسبوع المقبل تضمنت اعتماد سعر صرف الدينار بالنسبة للدولار الأمريكي بـ 1450 دينار ” .وأضاف ان ” الموازنة تضمنت استقطاع لرواتب ومخصات الموظفين تترواح مابين 8% الى 40% تصاعديا للدرجات الوظيفية العليا نزولا الى الدرجة الثالثة ولاتشمل الدرجات الوظيفية الدنيا ” .وتابع غالي، أن “الحكومة وضعت اشكالا بالنسبة لرفع سعر صرف الدينار اما الذهاب الى سياسة الصدة وهي اعتماد سعر الصرف بـ 1450 او اللجؤ للاقتراض”، معربا عن اعتقاده بأن “هذا الشرط مخادعة من قبل الحكومة ” .



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