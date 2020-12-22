أول توقع برلماني لفترة تمرير موازنة 2021

2020/12/22 | 12:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، تمرير مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 في مجلس النواب في غضون شهر واحد.

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