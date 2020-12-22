المالية النيابية: من الصعب تمرير الموازنة من دون اتفاق على هذه الفقرة

2020/12/22 | 12:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شددت اللجنة المالية النيابية، على ضرورة حصول اتفاق سياسي لتمرير مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 في مجلس النواب.

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