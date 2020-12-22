القوات الامنية تلقي القبض على متهم قتل شقيقتيه في بغداد

2020/12/22 | 12:31 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين، القاء القبض على متهم قام بقتل شقيقتيه في العاصمة بغداد قبل عدة ايام.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم (22 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "تمكنت مفارز مكافحة إجرام كربلاء المقدسة التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة بعملية نوعية من إلقاء القبض على المجرم الذي قام بقتل شقيقتيه قبل أيام في مدينة الصدر ببغداد".

واضاف البيان ان "هذه العملية تأتي نتيجة للحس الأمني العالي لأبطال مكافحة الإجرام وبالتعاون مع قوات حفظ النظام التابعة الى العتبة العباسية المقدسة، والعمل المشترك في سبيل تعزيز الأمن المجتمعي وحماية المواطنين".

يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت قبل أيام عن قيام شخص مخمور بقتل اثنين من شقيقاته في محافظة بغداد ولاذ بالفرار بعد فعلته.

A.Sh

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