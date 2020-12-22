2020/12/22 | 12:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير: مسألة التجاوز على اراضي المسيحيين في اقليم كوردستان ليست سياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/22 | 12:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير: مسألة التجاوز على اراضي المسيحيين في اقليم كوردستان ليست سياسية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير: مسألة التجاوز على اراضي المسيحيين في اقليم كوردستان ليست سياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).