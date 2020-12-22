2020/12/22 | 12:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأول من نوعه في العراق.. مستشفى الطب الرياضي يصل لنسبة انجاز 44% هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/22 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأول من نوعه في العراق.. مستشفى الطب الرياضي يصل لنسبة انجاز 44% ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأول من نوعه في العراق.. مستشفى الطب الرياضي يصل لنسبة انجاز 44% ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).