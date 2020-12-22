الحشد الشعبي يطهر 70كم من جزيرة العيث جنوب شرق صلاح الدين

2020/12/22 | 12:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..طهرت قطعات الحشد الشعبي، الثلاثاء، أكثر من 70كم من جزيرة العيث جنوب شرق صلاح الدين.وذكر وكيل آمر اللواء 22 مزهر الموسوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قطعات اللواء 22 وبالإشراك مع الجيش العراقي طهرت أكثر من 70 كم في جزيرة العيث من تواجد العصابات الداعشية جنوب شرق صلاح الدين”.وأضاف الموسوي، أن “خلو قرى الجزيرة من السكان ساعد على نشاط داعش في تنفيذ عملياتهم الإرهابية إذ تم تفتيش هذه القرى ومنها (الخاتمة- أبو سدرة و الصلابخه ومخيم صلاح الدين)”.وأوضح، إن “العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وتطهير منطقتي العيث ومطيبيجة وتثبيت نقاط أمنية ودوريات جوالة لتأمين الطرق الرئيسة تمهيدا لعودة جميع العوائل النازحة لمناطق سكناهم في صلاح الدين” .



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