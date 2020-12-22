انطلاق مهرجان التوعية الصحية في السليمانية

2020/12/22 | 12:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان التوعية الصحية في محافظة السليمانية، حيث من المقرر اقامة عدة انشطة وفعاليات مختلفة في المهرجان.

المهرجان انطلق في الجامعة التقنية بالمدينة، وبالتعاون مع جمعية طلبة كوردستان، وسيتم خلال تقديم مختلف المعلومات الصحية للزوار فيما يتعلق بالامراض المزمنة وغير المزمنة.

PUKmedia / خاص

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