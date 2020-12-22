اسعار صرف الدولار تنخفض في الاسواق المحلية

2020/12/22 | 12:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفضت اسعار صرف الدولار، الثلاثاء، في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية.

وسجلت بورصة الكفاح 140000 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف امس الاثنين في بورصة الكفاح 142.500 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد انخفضت ايضا حيث كان سعر البيع: 141.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139.000 دينار لكل 100 دولار.

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