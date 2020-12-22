هيأة النزاهة: ضبط مخالفات وهدر 600 مليون دينار بمطار النجف

2020/12/22 | 12:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الثلاثاء، ضبط مخالفات وهدر 600 مليون دينار بمطار النجف.

وذكر بيان للهيأة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "دائرة التحقيقات في الهيأة تمكنت من ضبط حالات هدر للمال العام في أحد المشاريع في مطار النجف الدولي"، مشيرا إلى أن "مبلغ الهدر يصل إلى أكثر من (600) مليون دينار".

وأضاف: "الفريق التدقيقي المؤلف في مكتب تحقيق النجف لتدقيق الأوليات الخاصة بموضوع إنشاء دور سكنية خاصة بالموظفين والأجانب – الجزء الأول، كشف عن وجود مخالفات مرتكبة من إدارة المطار واللجان المؤلفة،لتنفيذ مشروع إنشاء (24) داراً داخل المطار".

وتابع أن "عمليَّات التدقيق خلصت إلى أن أغلب معاملات الشراء حصلت بموجب وصولات وسندات صرفٍ وطلبات شراءٍ غير أصولية خالية من التواريخ، الأمر الذي أدى إلى حصول هدر بالمال العام من خلال صرف مبالغ وصلت إلى (600,447,000) مليون دينار"، لافتاً إلى "ضبط الأوليات كافة الخاصة بالمشروع".

وأشار إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في النجف،لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

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