خبير اقتصادي: متاجرون يطلقون الشائعات للمضاربات بالعملة

2020/12/22 | 12:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الكعبي

أكد الخبير الاقتصادي والمالي باسم جميل انطوان، اليوم الثلاثاء، أن بعض المتاجرين بأسعار الصرف للدولار يستخدمون أجواء الأزمة المالية الآن للمضاربة بزعم أن ترليونات الدنانير خارج الإطار المصرفي.

وقال انطوان في حديث خاص لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن" أجواء الأزمة المالية مهيئة للإشاعات والمضاربات التي يقوم بها البعض ،فيما تزامنت هذه العملية مع توجهات الحكومة في السيطرة على الأزمة والخروج من سد العجز في صرف الرواتب".

وأضاف أن "هناك من يزعم من المتاجرين بالعملة، بأن ترليونات الدنانير، تقع خارج الإطار المصرفي، وهذا يعني أن ثلاثة أرباع المطبوع من العملة العراقية، يقع خارج إطار النظام المصرفي".

وتابع انطوان أنه"من خلال هذه العملية سيحدث تفاوت لأسعار صرف الدولار حتى في أسواق المحافظات، وسيراكم أثقالاً كثيرة"، مستدركاً بأنه "لو كان التفاوت بنمرة واحدة فهذا طبيعي جداً ،ولكن أن يكون بعشرين نمرة، فهذا غير طبيعي".

وأشار إلى أن "العملة هي وسيلة ،وليست غاية ،وقوتها من قوة الاقتصاد ،غير أن الاقتصاد العراقي أصابه الضعف ،لأنه اقتصاد استيرادي وليس إنتاجياً"، مؤكداً أنه "لو كان هناك إنتاج محلي، صناعي، زراعي لكان هناك أمل بقيمة تبادلية للدولار".

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