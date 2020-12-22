2020/12/22 | 12:46 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار الدولية

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 | 12:33 مساءً | عدد القراءات : 18

انطلاق عملية توزيع لقاح "فايزر- بيونتيك" في دول الاتحاد الأوروبي

يبدأ توزيع لقاح "فايزر- بيونتيك" في دول الاتحاد الأوروبي اليوم انطلاقا من بلجيكا بعد موافقة المفوضية الأوروبية أمس على طرحه في الأسواق تنفيذا لتوجيهات الوكالة الأوروبية للأدوية.

وسبق قرار المفوضية الأوروبية بساعات إعلان وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح "فايزر- بيونتيك" "آمن" و"فعال" حتى مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا.

وتستعد القوافل الأولى للشاحنات المحملة باللقاح الألماني/الأمريكي، الذي ينتج في مصنع بـ "بوورس" (Puurs) في منطقة آنفر (Anvers) البلجيكية، للانطلاق بعد ساعات من الآن باتجاه عدة وجهات أوروبية لتصل إليها يوم السبت، مما سيسمح بإطلاق عمليات التلقيح عبر الاتحاد الأوروبي، بنفس التوقيت والشروط للجميع، ابتداء من الأحد حسب أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها حجزت 200 مليون جرعة من اللقاح مع تسلم 100 مليون جرعة إضافية لاحقا.

المصدر: صحيفة "La Libre" البلجيكية/صحيفة "L’Echo" البلجيكية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية توزيع لقاح "فايزر- بيونتيك" في دول الاتحاد الأوروبي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية توزيع لقاح "فايزر- بيونتيك" في دول الاتحاد الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).