وزير التخطيط العراقي: الرواتب مؤمنة وأسعار الوقود ستبقى دون تغيير

2020/12/22 | 12:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، إن أسعار الوقود ستبقى كما هي، ولا توجد اي ضرائب على صالونات الحلاقة والتجميل وغيرها.وأضاف الوزير، خلال مقابلة تليفزيونية عبر فضائية "العهد"، أن موازنة عام 2021 ستُرسل خلال يومين إلى مجلس النواب، …

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