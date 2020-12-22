صحيفة: تعديل وزاري سيطيح بخمسة وزراء من حكومة الكاظمي

2020/12/22 | 12:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر سياسي، اليوم الثلاثاء، عن وجود توجه لإجراء تعديل وزاري بحكومة الكاظمي سيطال خمسة وزراء.

ونقلت صحيفة العربي الجديد، عن مصدر لم تسمه، قوله إن “التعديل سيطال خمسة وزراء هم “وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وزير التجارة علاء الجبوري، وزير الصناعة منهل عزيز الخباز، وزير الكهرباء ماجد حنتوش، ووزير النفط إحسان عبد الجبار”

وأشار المصدر؛ وفقاً للصحيفة إلى ان الخطوة الأولى ستكون من خلال إستجواب الوزراء ثم التصويت على سحب الثقة منهم.

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