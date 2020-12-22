الخطوط الأردنية تعلق رحلاتها من وإلى بريطانيا والسعودية والكويت

2020/12/22 | 12:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الثلاثاء، تعليق رحلاتها إلى العاصمة البريطانية لندن بدايةً من أمس الاثنين، إلى 3 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقالت الملكية الأردنية، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إنها علقت رحلاتها الجوية أيضاً إلى السعودية تبعاً لقرار هيئة تنظيم الطيران السعودية اعتباراً من يوم أمس، ولمدة أسبوع، تعليق السعودية جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في دول عدة.

وأشارت إلى أنها علقت رحلاتها من وإلى مطار الكويت الدولي بعد إغلاق الكويت منافذها الحدودية الجوية والبحرية والبرية حتى 1 يناير (كانون الثاني) المقبل.

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