التربية تدرس مقترحاً لزيادة ساعات وأيام دوام المدارس

2020/12/22 | 12:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد تدرس وزارة التربية العراقية مقترحاً بشأن زيادة ساعات وأيام دوام المدارس، مؤكدةً أن الأهالي يعدون التعليم الإلكتروني غير مجد مقارنة بالتعليم التقليدي.وقالت مدير عام الاشراف التربوي في الوزارة “خنساء زكي شمس الدين” في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، أن “الوزارة تتابع آلية الدوام في ظل جائحة كورونا، وهناك ملاحظات من …

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