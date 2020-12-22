فرانس برس: مصلحو الساعات في بغداد كنز نادر

2020/12/22 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …افاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية ، الثلاثاء، ان بغداد مازالت تحتفظ بالكثير من الاشياء الثمينة في شارعها التاريخي الذي يدعى باسم شارع الرشيد، ومن المهن النادرة التي مازالت حية فيها هي مهنة تصليح الساعات .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” احدى المحلات لاقدم في الشارع في الوقت الحالي والذي يعمل منذ 50 عاما في هذا المجال هو محل المصلح يوسف عبد الكريم ، حيث يعتبر هذا المكان كبسولة زمنية تعاقبت عليها ثلاثة اجيال في مجال اصلاح الساعات”.واضاف ” تتميز نافذة العرض المتربة في شارع الرشيد بصف واحد من الساعات الكلاسيكية في صناديقها المصنوعة من اللباد في الجهة الأمامية مباشرةً ، مع وجود جبل من القطع المكدسة عشوائياً خلفها وأخرى معلقة بخطافات فوقها، كما توجد في داخل المحل ساعات في دلاء بلاستيكية على الأرض ، معبأة في صناديق من الورق المقوى على الرفوف ومحشوة في حقائب”.وقال يوسف عبد الكريم البالغ من العمر 52 عاما وهو ينظر من خلال نظارة سوداء سميكة “كل ساعة لها طابعها الخاص.



أحاول الحفاظ عليها بقدر ما أستطيع وكأنها احد اولادي ، فقد بدأت بتصليح الساعات منذ الحادية عشر من عمري بعد وفاة جدي الذي فتح هذا المحل في الاربعينيات من القرن الماضي”.واضاف ” لقد اصلحت ساعات غالية الثمن بما فيها ساعات من نوع (باتيك فيليب) التي يبلغ ثمنها الان 10 آلالاف يورو وساعات الفقراء من نوع (سيغا) ، واتذكر ان القصر الرئاسي ارسل الي في الثمانينيات ساعة عليها توقيع صدام في الظهر كلف اصلاحها في ذلك الوقت 400 دينار وهو ما يعادل الف دولار في ذلك الوقت واقل من دولار واحد اليوم “.وبين التقرير أن “الناس استبدلت ساعات معصمهم التناظرية بالنماذج الرقمية ، ثم أسقطوها تمامًا بالهواتف الذكية، لكن يوسف عبد الكريم مازال يصر على ان الساعة لأصلية ليست شيئًا من الماضي مؤكدا أن ” اناقة الرجل تبدأ بساعته وحذائه ” كما يقول .واشار التقرير الى أن “ما يقوله قد يكون صحيحًا، فلا يزال متجره مليئًا بالعملاء من جميع الأعمار والأنماط ، بما في ذلك الوزراء السابقون الذين يرتدون بدلات أنيقة ، وهواة الجمع الذين يبحثون عن الكلاسيكيات القديمة والعراقيين الشباب الذين يجلبون له قطعًا جديدة لإصلاحها”.واوضح يوسف عبد الكريم قائلا ” بعد ان ضعف بصري لا استطيع الان سوى اصلاح خمس ساعات في اليوم لكنني احاول تدريب اولادي يحيى ومصطفى على اصلاح الساعات لكي يتولوا اعمال العائلة من بعدي “.



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