الاسدي من اقليم كردستان يؤكد ضرورة توسيع أذرع التعاون الامني ليمتد لجميع المحافظات العراقية

2020/12/22 | 12:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، الثلاثاء، أن “أذرع التعاون الأمني” يجب أن تمتد لكل محافظات العراق بما فيها مدن إقليم كردستان، فيما أشار إلى أن بغداد وأربيل تسعيان للوصول إلى صيغة حل لمشكلة عودة النازحين.وقال الأسدي … Readmore

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