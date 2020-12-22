الصحة العراقية تعلن توقيعها عقداً مع شركة فايزر لاستيراد مليون ونصف جرعة من لقاح كورونا

2020/12/22 | 12:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن توقيع العراق مع شركة فايزر لاستيراد مليون ونصف المليون جرعة ضد كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، إن “العراق وقع مع شركة فايزر لاستيراد مليون ونصف المليون جرعة ستصل مطلع العام المقبل”.… Readmore

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