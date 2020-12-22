(وطن) الفلسطيني - حسن مدن

2020/12/22 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ما أكثر ما التقيت بأصدقاء فلسطينيين عاشوا في أكثر من بلد عربي، وربما غير عربي أيضاً، في فترات مختلفة من حياتهم.



وبينهم من التقيته في أكثر من مكان حملتني الظروف إليه في مراحل من الحياة، كأن نكون التقينا في سنوات الشباب في بيروت أو دمشق، وشاءت الأقدار أن نلتقي ثانية في الإمارات أو البحرين وقد مرّ بنا العمر.كانت الأقدار تأخذهم من مكان إلى آخر، حين يتعذر عليهم لأسباب مختلفة، قسرية في غالبها، المكو ......





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