توماس بين‏ (1737 - 1809) - غازي الصوراني

2020/12/22 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني فيلسوف مادي، ومفكر تقدمي ومثقف ثوري، ولد وترعرع في إنجلترا، وقضى كثيراً من حياته في أمريكا وفرنسا، حيث كان له دور فعال، عن طريق مؤلفاته، في الثورتين العظيمتين اللتين نشبتا في هذين البلدين في اواخر القرن الثامن عشر.



لقد كانت ثورات عصره، بالنسبة له، صنوفاً من الصراع بين خير وشر مطلقين([1]).بواكر حياته:ولد بين في ثيتفورد بإنجلترا لأسرة فقيرة، مما جعل حظه في الدراسة محدودًا.



بدأ عمله ف ......





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