الحشد الشعبي يعثر على مضافة لـ”داعش” تضم صواريخ وقذائف

2020/12/22 | 12:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن العثور على مضافة تضم 5 صواريخ نمساوي وقذائف هاون شرق صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي عثرت، اليوم، على مضافة تضم 5 صواريخ نمساوي وقذائف هاون 10 ومواد تستخدم لإنتاج العبوات الناسفة بمنطقة المالح شرق صلاح الدين”.وأضاف البيان، أن “العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وتطهير منطقتي العيث ومطيبيجة وتثبيت نقاط أمنية ودوريات جوالة لتأمين الطرق الرئيسة تمهيدا لعودة جميع العوائل النازحة لمناطق سكناهم في صلاح الدين”.



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