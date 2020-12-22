2020/12/22 | 12:59 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز نجم المنتخب الوطني بكرة القدم بشار رسن نجم خط وسط نادي بيرسيبوليس الإيراني بجائزة لاعب تويوتا للأسبوع في نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

ورغم خسارة فريقه في النهائي، قدم رسن مستوى مميزاً خلال المباراة، ليواصل تقديم العروض المميزة مع بيرسيبوليس، حيث كانت نسبة تمريراته الناجحة 92% من أصل 59 تمريرة، ليجمع 6.2 نقطة.

وخلال المباراة سجل رسن محاولتي تسديد على المرمى، وصنع فرصة لزملائه، ليؤكد أنه كان واحداً من أبرز نجوم البطولة.

وتوج أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقب البطولة بعدما تغلب على بيرسيبوليس الإيراني 2-1 في النهائي يوم السبت على ستاد الجنوب في الدوحة.

وقام الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باختيار ثمانية لاعبين بالاعتماد على إحصائيات شركة أوبتا، كي يتنافسوا من أجل تحديد لاعب تويوتا للأسبوع في هذه الجولة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشار رسن افضل لاعب في نهائي دوري ابطال اسيا 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشار رسن افضل لاعب في نهائي دوري ابطال اسيا) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشار رسن افضل لاعب في نهائي دوري ابطال اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).