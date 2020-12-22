2020/12/22 | 12:59 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركي يهاجم عراقيين وسوريين بسبب بيان بالعربية اذيع عبر مسجد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/22 | 12:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركي يهاجم عراقيين وسوريين بسبب بيان بالعربية اذيع عبر مسجد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركي يهاجم عراقيين وسوريين بسبب بيان بالعربية اذيع عبر مسجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).