متصدر الليغا يحل ضيفاً ثقيلاً على سوسيداد

2020/12/22 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره ريال سوسيداد، اليوم الثلاثاء، على ملعب “أنويتا”، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإسباني.

يدخل أتلتيكو مدريد المباراة متصدراً جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بعد الفوز الأخير على إلتشي 3-1، بفارق 3 نقاط عن سوسيداد الثالث برصيد 26 نقطة.

ويرغب أتلتيكو بقيادة المدرب المخضرم دييغو سيميوني في البقاء على القمة، ومحاولة عدم التخلي عنها لأي فريق آخر، نظراً لأن الفارق بسيط بين الوصيف والمتصدر.

وفي المقابل يدخل ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث اللقاء بمعنويات منخفضة، بعد الهزيمة من ليفانتي في الجولة الماضية، وهو ما أفقده الوصافة لصالح ريال مدريد، الذي فاز على إيبار.

ولا بديل لسوسييداد في هذا اللقاء إلا تعويض الخسارة، وتحقيق الفوز لمواصلة التقدم نحو المنافسة بقوة، والبقاء في المربع الذهبي، ومحاولة عدم الخروج منه، مستغلاً ملعبه الذي يعد صعباً للغاية على كبار “الليغا”.

وتواجه الفريقان في “الليغا” 136 مرة، وفاز أتلتيكو مدريد في 67 مباراة، بينما فاز نادي ريال سوسيداد 41 مباراة، وخيم التعادل على 28 لقاء.

وسجل لاعبو “الأتلتي” في شباك سوسييداد 237 هدفاً، بينما سجل لاعبو ريال سوسيداد في شباك “الروخي بلانكوس” 166 هدفاً.



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