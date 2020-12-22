2020/12/22 | 13:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، موعد اقرار الموازنة الاتحادية للعام 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تحدد موعد اقرار موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تحدد موعد اقرار موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).