التعليم تعلن نتائج قبول الأوائل من خريجي الدراسة المهنية في الجامعات

2020/12/22 | 13:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، نتائج قبول الطلبة الأوائل على العراق للفروع المهنية بالدراسة الصباحية في الجامعات للسنة الدراسية 2020 /2021.

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