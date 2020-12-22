2020/12/22 | 13:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس جهاز الأمن الوطني في أربيل

فوتو: ارشيف

منذ 13 دقیقة

206 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، الثلاثاء، ان أذرع التعاون الامني يجب ان تمتد الى كل محافظات العراق بما فيها محافظات الاقليم، وذلك بعد وصوله إلى أربيل لبحث ملفات مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجهاز في بيان، اليوم، 22 كانون الأول 2020، ان رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، وصل الى أربيل صباح اليوم الثلاثاء، حيث أكد الاسدي خلال لقائه وزير داخلية الإقليم، ريبر احمد، ان "هدف الزيارة الى الاقليم هي لتوسعة قاعدة التعاون الامني والعمل بمساحة مشتركة اكبر، كما أن الزيارة جاءت لبحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام الامني المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين بغداد واربيل ".

وأضاف الأسدي، بحسب البيان أن"أذرع التعاون الأمني يجب أن تمتد إلى كل محافظات العراق ،بما فيها محافظات الإقليم"، وتابع "أننا وجدنا روحية عالية من الاستعداد للتعاون الأمني بين جهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية في الإقليم".

وأوضح بالقول إننا "مستعدون لفتح باب التعاون بشكل أوسع، وبما يخدم الأمن بصورة عامة، وبما يعزز من وصول الجميع إلى بر الأمان".

وأشار إلى أن "مهمتنا الأمنية متشعبة المهام والواجبات، لذا لا بد من تفعيل التعاون المشترك".

وشدد على "الوصول الى صيغة حل لمشكلة عودة النازحين".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي من أربيل: قاعدة التعاون الأمني مع الإقليم تتوسع ونسعى لحل مشكلة عودة النازحين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي من أربيل: قاعدة التعاون الأمني مع الإقليم تتوسع ونسعى لحل مشكلة عودة النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).