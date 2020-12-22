2020/12/22 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، الثلاثاء، عدم سماح البرلمان بتمرير موازنة تشوبها شبهات فساد كبرى، مبينة ان ارتفاع السلع وخفض الرواتب لا يمكن السماح به مطلقا.وقالت جودت في تصريح لـ/المعلومة/ ان “موازنة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير ماليته تشوبها العشرات من علامات الاستفهام والاستفسار وهي لم تمرر مطلقا”.واضاف ان “الاقتصاد العراقي واصلاحه لا يمكن ان يكون عبر تفقير المواطنين واضرار بمصالح المواطنين كما اتجهت الحكومة”.واوضحت ان “الحكومة تكذب بشان عدم تاثر المواطن البسيط من رفع سعر الدولار كونها تعلم بالزيادة الكبيرة للاسعار في المواد الغذائية والسلع الاساسية والادوية”، مبينا ان “مجلس النواب سيستضيف الكاظمي وعلاوي لانهاء الازمة وعدم السماح لهم بتمرير هكذا موازنة”.انتهى/ 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية: لن نسمح بتمرير موازنة فيها شبهات فساد اكثر من الاصلاح) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية: لن نسمح بتمرير موازنة فيها شبهات فساد اكثر من الاصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).