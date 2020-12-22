اصابة عناصر من الشرطة بانفجار في ديالى

2020/12/22 | 13:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 7 من افراد الشرطة في انفجار عبوتين ناسفتين بناحية ابي صيدا في محافظة ديالى.

وقال عباس احمد من اهالي ديالى لـ PUKmedia، ان عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم الثلاثاء قرب قرية شيخي التابعة لناحية ابي صيدا في ديالى مستهدفة قوات من شرطة الطوارئ.

وأضاف ان عبوة اخرى انفجرت بعد وصول قوة امنية الى مكان انفجار العبوة الاولى، مشيرا الى اصابة 3 ضباط و4 من العناصر في الانفجارين.

PUKmedia / سامان يارويس

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