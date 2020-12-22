بالاسماء.. التعليم تعلن نتائج قبول الأوائل من خريجي الدراسة المهنية بالجامعات

2020/12/22 | 13:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، عن نتائج قبول الأوائل من خريجي الدراسة المهنية في الجامعات.للاطلاع على أسماء الطلبة الأوائل المقبولين اضغط هنا:

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