تحديات الحفاظ على اللغة العربية الفصحى

2020/12/22 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

ان من اهم اسباب تدني الثقافة اللغوية

لدى الانسان العربي هو ابتعاد الانسان

العربي بشكل عام والمثقف (الانتلجنسيا)

بصورة خاصة عن الحاضنة الاولى للغة

العربية الا وهو القرآن الكريم ا

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