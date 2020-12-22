2020/12/22 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارت لجنة مكونة من خمسة نواب برئاسة

لجنة الخدمات والاعمار اضافة الى عضو عن

لجنة الاستثمار والاقتصاد وعضو في لجنة

الامن والدفاع مطار كربلاء للاطلاع

على تفاصيل العمل فيه والتحقيق في

المشاكل التي يعانيه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد نيابي في مطار كربلاء يكذب ادعاءات الامريكان والجهة المستثمرة تكشف حجم اضرار المطار بسبب القصف الامريكي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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