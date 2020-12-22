كورونا سيستمر لـ7 سنوات ويكون “أشد عدوى”.. خبير روسي يتحدث عن مستقبل الجائحة

2020/12/22 | 13:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

رجح طبيب روسي مختص بالأمراض المعدية، يوم الثلاثاء، استمرار وباء كورونا الى خمس أو سبع سنوات مقبلة وبانتشار أوسع لكن مضاعفاته ستكون أقل تأثيراً.

وقال الطبيب يفغيني تيماكوف، في حديث لوكالة سبوتنيك، إن جميع الفيروسات تتحور طوال الوقت، وفيروس كورونا ليس استثناء، لكن هذه الطفرات ليست واضحة، وليست مهمة للغاية من حيث تغيير جينومها، لكنها تغير خصائص الفيروس.

وبين أنه يجب على الفيروس في أي حال أن يعيش في البيئة الخارجية دون التسبب في وفاة المصاب، هذا أولا وقبل كل شيء، أي بمرور الوقت، وفي غضون خمس إلى سبع سنوات، ستتغير فعالية الفيروس التاجي، وسيصبح أكثر عدوى، لكنه سيسبب مضاعفات أقل.

ولاحظ تيماكوف، أنه الآن في المملكة المتحدة، الفيروس أكثر قابلية لنقل العدوى بنسبة 70%، لكن لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، عن أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، خرجت بالفعل عن السيطرة ودعا إلى ضرورة الانتهاء من تلقيح مليون شخص يوميا كخطة استراتيجية لمواجهة هذا الفيروس، كما لفت إلى إعادة فرض الإغلاق والحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنكلترا.

وقال: “نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي”.

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