دراسة : أصوات الطيور تحسن مزاج الإنسان ورفاهيته

2020/12/22 | 13:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كشفت دراسات ان أصوات الطيور تحسن مزاج الإنسان ورفاهيته.

وقال الباحثون ان" مجموعة من طلاب جامعة كاليفورنيا للفنون التطبيقية بدراسة تأثير أصوات الطيور في تحسين المزاج ورفاهية الإنسان.

وأشار الباحثون ،إلى أن"التأثير المفيد يكون فعالا حتى عند الاستماع إلى التسجيل من خلال مكبرات الصوت فأصوات الطيور لها تأثير مفيد على رفاهية الإنسان،وفقا لما نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأجرى الباحثون محادثات مع العديد من المارة في منطقة المشي في الشارع وشغلوا بشكل دوري تسجيلات مختلفة لأغاني العصافير، وتمت ملاحظة تحسن في رفاهية المجموعات التي سارت على صوت غناء العصافير، ومعظمها لم تشتكِ حتى من أنها كانت تستمع إلى التسجيل، فالطيور تستخدم "الغناء" لتحديد أراضيها والدفاع عنها، ولكن صوتها يحتوي على ترددات ترضي الأذن البشرية وتحفز مناطق الدماغ المسؤولة عن المتعة.

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