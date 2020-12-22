2020/12/22 | 13:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظم عدد من المواطنين، وقفة احتجاجية أمام مقر البنك المركزي العراقي بسبب رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

التالي

منذ ساعة واحدة

رئيس الامن الوطني: نسعى للوصول الى صيغة حل لمشكلة عودة النازحين

منذ ساعة واحدة

الداخلية تعلن اعتقال قاتل شقيقتيه في مدينة الصدر

منذ 3 ساعات

ضبط مخالفات وهدر 600 مليون دينارٍ من المال العام بمطار النجف

منذ 3 ساعات

انطلاق الصفحة الثانية من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق في البصرة

منذ 18 ساعة

العمليات المشتركة: إجراءات كبيرة لإيقاف الهجمات على المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية

منذ يوم واحد

ضبط أصحاب شركتين وهميتين غير رسميتين لمنح القروض الفوريَّة

منذ يوم واحد

الأمن الوطني يُطيح بثلاثة اشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني جنوب صلاح الدين

منذ يومين

رسول: لن نسمح بالمساس بامن البعثات الدبلوماسية في العاصمة

منذ يومين

بالصور..



تفاصيل استهداف الخضراء بثمان صواريخ

منذ يومين

الاعلام الامني يصدر بياناً بشان الصواريخ التي استهدفت الخضراء

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. العشرات يتظاهرون أمام مقر البنك المركزي بسبب ارتفاع سعر الدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. العشرات يتظاهرون أمام مقر البنك المركزي بسبب ارتفاع سعر الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).