نائب: أميركا لاترغب باشعال الحرب في المنطقة لهذين السببين

2020/12/22 | 13:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , الثلاثاء , أن الولايات المتحدة الامريكية ليس لها أي رغبة في الوقت الحاضر لاشعال حرب جديدة بالمنطقة وذلك لسببين مهمين , مشيرا الى ان ماتنشره من أسلحة متطورة بالمنطقة ماهي الا قعقعة للسلاح فقط للتخويف لغرض بقائها كقوة أساسية في المنطقة .وقال المسعودي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” سببين رئيسيين يمنعان الولايات المتحدة الامريكية في اشعال الحرب في المنطقة وهي انتشار جائحة كورنا والتي تشكل ازمة كبيرة في المجتمع الأمريكي والسبب الثاني هو ان الويات المتحدة الامريكية تعاني من تراجع في اقتصادها وان الحرب ستكلفها ترليونات من الدولارات وهذا سيؤدي الى تضرر وربما انهيار في اقتصادها ” .وأضاف ان ” نشر الأسلحة الامريكية المتطورة في المنطقة واطلاق التصريحات النارية لمسؤيلها في البنتاغون او الخارجية ماهو الا قعقعة سلاح فقط “.وأوضح المسعودي، أن “الهدف الرئيسي وراء تلك التصريحات ونشر الأسلحة بالمنطقة هو استفزاز لدول المنطقة ولتخويفها لغرض بقائها كقوة أساسية ووحيدة بالمنطقة ” .



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