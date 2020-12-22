استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث و30% من الرواتب الكلية للنواب والوزراء

2020/12/22 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير العمل العراقي عادل الركابي، أن موازنة الفين وواحد وعشرين، تضمنت استقطاع نسبة أربعين بالمئة من رواتب الرئاسات الثلاث، وشملت أيضاً استقطاع نسبة ثلاثين بالمئة من الرواتب الكلية للنواب والوزراء.

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