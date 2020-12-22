مختبر بايونتيك: قادرون على توفير لقاح “خلال ستة أسابيع” في حال تحوّل الفيروس

2020/12/22 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن أحد مدراء مختبر بيونتيك الألماني أوغور شاهين أن المختبر، قادر على توفير لقاح جديد خلال ستة أسابيع في حال تحوّل الفيروس كما حصل في بريطانيا.

وغداة إعطاء السلطات الأوروبية الضوء الأخضر لتوزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي، قال شاهين ان أهمية تقنية الحمض الريبي النووي المرسال تكمن في أنه امكانية البدء مباشرة بتصميم لقاح يحاكي تماماً التحوّل الجديد للفيروس.

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